Astuti: “La Giunta Regionale affronti subito il problema del caro rette nelle RSA lombarde”

“Il Report realizzato anche quest’anno dall’Osservatorio RSA della Fnp-Cisl mostra ancora una volta i problemi che in Lombardia soffre il sistema delle RSA, sia dal lato dei pazienti che delle famiglie, sia dal lato dei gestori. L’aumento dei costi di gestione delle case di riposo che si è verificato in questi ultimi anni non può più continuare a essere coperto attraverso l’incremento di rette che sono ormai diventate insostenibili per la grandissima parte dei cittadini. È tempo di prendere provvedimenti, sia a Roma che in Regione, che riconoscano la copertura dei costi sanitari sostenuti nelle RSA a carico del servizio sanitario: continua a restare incomprensibile e ingiusto, ancor di più in tempi di crisi, il fatto che un anziano che finisce in ospedale ha diritto all’assistenza sanitaria coperta dallo Stato, mentre se finisce in RSA l’assistenza sanitaria deve parzialmente pagarsela di tasca sua. Ci attendiamo che su questo, su cui insistiamo da anni, e anche in questi giorni, con mozioni e interrogazioni, la Regione voglia finalmente fare qualche passo concreto. Non si tratta di rispondere alle istanze della minoranza in Consiglio, ma di rispondere a un bisogno sempre più grave, espresso dalle persone anziane lombarde non autosufficienti”.

Il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti interviene così a seguito della presentazione del report realizzato dall’Osservatorio RSA della Fnp, il sindacato dei pensionati della Cisl, che evidenzia come il costo delle strutture in Lombardia è alle stelle, in media il posto letto costa 2236 euro al mese.