Auto in fiamme in autostrada A26: chiusa l’uscita di Sesto Calende-Vergiate, un uomo coinvolto

Un incendio ha interessato un’autovettura nella serata di martedì 6 maggio lungo il raccordo A8/26, tra le uscite di Sesto Calende-Vergiate e Besnate, obbligando alla chiusura dell’uscita autostradale di Sesto Calende-Vergiate in entrambe le direzioni. Il rogo, che ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi, si è verificato all’altezza del chilometro 11.9 intorno alle 20.30 di questa sera martedì 6 maggio.

Secondo quanto comunicato dalla società autostradale, l’uscita è stata interdetta al traffico per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. Per chi proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce è stata indicata come alternativa l’uscita di Castelletto Ticino, mentre per chi arriva dall’autostrada Milano-Varese è stata suggerita l’uscita di Besnate.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Varese e i soccorritori di Soreu Laghi. Nel rogo è rimasto coinvolto un uomo di 48 anni, prontamente assistito dal personale sanitario. La missione di soccorso è condotta da un’ambulanza della Croce Rossa Italiana – Comitato di Gallarate.

Le operazioni di ripristino e di gestione dell’emergenza hanno richiesto la chiusura prolungata dell’uscita, con conseguenti disagi per gli automobilisti in transito nella zona.