“Barre”, torce accese e voglia di calcare il palco: a Materia il flow dei Rap-presentanti

È stata una serata di musica rap che ha lasciato il segno quella di Venerdì 16 maggio a Materia.

Sul palco, i partecipanti del laboratorio rap guidato da Lucio Perrone, in arte Giostra, hanno portato i loro testi, la loro energia e, soprattutto, la loro voce. Il progetto, nato da un percorso di dieci incontri organizzato da Varese Corsi, ha trovato nella serata dei Rap-presentanti – dal titolo “il prossimo flow” – il suo momento conclusivo: un’esibizione dal vivo piena di grinta, talento e autenticità.

Ad aprire lo show è stato Giostra, che ha introdotto i ragazzi e raccontato lo spirito del laboratorio: uno spazio libero dove sperimentare, scrivere e crescere. Una sfida artistica ma anche personale, culminata in un palco condiviso e acceso di emozioni. Una sfida artistica ma anche personale, culminata in un palco condiviso e acceso di emozioni. A rompere il ghiaccio è stata una “posse” – una performance di gruppo in stile old school – dove cinque dei giovani rapper si sono alternati sul beat con le loro barre. Un inizio potente, che ha da subito scaldato la sala. È stato poi il turno delle esibizioni singole e in duo, dove i brani eseguiti erano scritti e, in alcuni casi, prodotti direttamente dai ragazzi.

Si sono esibiti: T-Tape, Cast Gold, Sbaby con Varu Buja, Drea con Giovane Nickle, Aleexxa e Santo. Sul palco di Materia si è esibita anche la guest Liber, nome d’arte di Adrian Sirago. Un momento particolarmente toccante è stato quello in cui Sebastian (Sbaby) ha chiesto al pubblico di accendere le torce dei telefoni: la sala si è riempita di luci, creando un’atmosfera magica.

“I rapper sanno commuovere le persone?”, ha domandato Giostra. E l’esibizione di ieri sera ha dato una risposta. L’evento si è concluso con le parole di Giostra, che ha ringraziato tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questo progetto. Al pubblico presente l”insegnante ha ricordato inoltre che, in un periodo segnato da guerre e notizie drammatiche, è importante creare e vivere spazi dove a vincere è l’unione. «Dire “ti voglio bene” oggi non è scontato – ha detto – e proprio per questo dobbiamo dare valore ai piccoli momenti condivisi, agli attimi in cui ci si guarda negli occhi e ci si ascolta davvero».

Il laboratorio rap tornerà anche il prossimo anno, promette Perrone, dimostrando che il progetto ha colpito nel segno e ha saputo dare spazio e strumenti a una nuova generazione di artisti. “Il prossimo flow” è stata la prova che i ragazzi di oggi hanno ancora degli ideali, dei sogni, che “tutti sono capaci, nessuno ha limiti”, soprattutto quando si ha il coraggio di salire su un palco e raccontarsi.