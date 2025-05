Campionati di raffa, doppio turno e carniere pieno per Possaccio

La vittoria sofferta di Possaccio del 3 maggio entro i confini casalinghi non induceva proprio all’ottimismo in previsione della doppia trasferta del fine settimana nel Centro Italia, anche perché gli avversari si presentavano particolarmente insidiosi.

Infatti, Fossombrone, il primo impegno del sabato, aveva pur vinto la gara di andata e Fontespina, il secondo confronto della domenica, era appollaiato al secondo posto della classifica.

E’ comunque storia di gennaio la fotografia del comportamento della Società del Lago Maggiore in occasione della doppia trasferta nel Sud Italia, dalla quale era tornata con un doppio successo, per cui qualche idea di non uscire a mani vuote da questo viaggio serpeggiava insistente nelle menti dei protagonisti.

Un dubbio poteva insinuarsi per l’assenza di Pasquale D’Alterio, tuttavia la sua mancanza era stata ben sopperita all’interno della compagine con le prestazioni lusinghiere di Turuani, sempre egregio accostatore, e del giovane e pimpante Mazzolini.

A Fossombrone la faccenda s’incanalava sul binario giusto, la terna Andreani/Mazzolini/Signorini dominavano i suoi due set, mentre D’Alterio Giuseppe, per non smentirsi, proseguiva nei suoi pareggi con i competitori di turno per mantenere la tradizione di “Un set a te e uno a me”. Alla boa del riposo 3-1 per Possaccio.

Le coppie tenevano un atteggiamento quasi in fotocopia con quello di sette giorni prima: due sconfitte di Andreani/Signorini e solite due vittorie di D’Alterio/Turuani, la seconda particolarmente sofferta, ma decisiva.

Il confronto del giorno dopo con Fontespina costituiva un elemento meno determinante del previsto, considerata la parziale battuta d’arresto dei locali che si erano fatti imporre il pareggio da Sassari, che pur relegata sul fondo si stava dimostrando molto combattiva e per nulla rassegnata alla sua sorte.

I piemontesi volevano dimostrare che la locuzione latina “repetita iuvant” aveva un reale senso compiuto, quindi se il risultato a Fossombrone era stato di 5-3 a favore, perché non ripeterlo anche con Fontespina?

Detto e fatto, la domenica confermava il sabato e per i lacustri c’era il ritorno con il carniere colmo di selvaggina.

Ora la seconda in classifica è Mister Energy, la quale, pur distante sette punti – e una partita in più –, ospiterà la capolista nella sedicesima giornata del 25 maggio: sarà un incontro affascinante, forse non decisivo, visto che poi mancheranno solo due passaggi per chiudere il girone.

Nella serie A, dominata dalla Caccialanza, l’inatteso si è verificato. I milanesi, imbattuti e imperanti con un vantaggio abissale sulle inseguitrici, hanno voluto rilassarsi e sono incappati in due impreviste battute d’arresto in trasferta con Boville Marino e con i napoletani di Kennedy, senza nulla compromettere per carità, il vantaggio su Montegrillo e compagni inseguitori è ancora enorme e non suscettibile di alcuna sorpresa a tre giornate dal termine.

PILLOLE DI BOCCE

10/11 maggio – Campionato italiano Serie A – 14/15a giornata

Classifica Serie A

Caccialanza 33 – Montegrillo 26 – Vigasio 24 – Kennedy 23 – Flaminio 21 – Mosciano 20 – Brescia, Giorgione3Villese 19 – Boville 15 – Cofer Marche 13.

10/11 maggio – Campionato italiano Serie A2 – 14/15a giornata

Fossombrone (PU) – Possaccio (VCO) 3-5 (47-58)

Fontespina (MC) – Possaccio (VCO) 3-5

Classifica Serie A2 – primo girone

Possaccio (VCO)* 32 – Mister Energy (SA) 25 – Fontespina (MC), Fossombrone (PU) 23 – ASD Arredamenti (BG)* 20 – Roseto (TE) 19 – Città di Nola (NA) 18.

*una partita in meno

12 maggio – Bederese/Bottinelli Vergiatese a settori – prosegue regionale serale individuale ABCD

12 maggio – Gorla Maggiore – prosegue regionale serale individuale ABCD