“Castellanza nel Cuore” presenta la lista in biblioteca

Sabato 17 maggio 2025, alle ore 21.00, la Biblioteca Civica di Castellanza, in Piazza Castegnate 2, ospiterà la presentazione ufficiale dei candidati e del programma elettorale della lista civica “Castellanza nel Cuore”. L’incontro sarà l’occasione per illustrare alla cittadinanza i progetti e le proposte in vista delle prossime elezioni amministrative, con particolare attenzione ai temi della comunità, della qualità della vita e dello sviluppo sostenibile. Un momento di confronto diretto con i cittadini, per raccogliere idee e suggerimenti. L’invito a partecipare è rivolto a tutta la popolazione. Non mancherà lo spazio per domande e approfondimenti. Ingresso libero.