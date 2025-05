Crowdfunding Sociale: al via la formazione per 22 progetti locali con il supporto della Bcc

È partita la seconda fase di “Progetti locali, cuore cooperativo“, il percorso di crowdfunding sociale promosso dalla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate in collaborazione con Ginger Crowdfunding.

Ventidue tra enti, associazioni e cooperative locali sono stati selezionati per partecipare a un programma di formazione che li guiderà nella creazione di campagne di raccolta fondi ad alto impatto, pronte per essere lanciate entro fine giugno.

I partecipanti provengono principalmente dalle province di Milano e Varese, con 17 realtà già clienti della banca. Il gruppo è composto da una varietà di esperienze: alcune hanno già un’idea ben definita, altre stanno sviluppando i propri progetti grazie al supporto del team di Ginger.

Tre delle realtà coinvolte hanno già esperienza con il crowdfunding, mentre altre dieci si stanno affacciando per la prima volta a questa modalità digitale di raccolta fondi.

Come sottolineato dal presidente della Bcc, Roberto Scazzosi, il crowdfunding non è solo uno strumento per raccogliere risorse economiche, ma anche un’opportunità per rafforzare i legami con le comunità locali e raccontare il valore di ciascun progetto. I progetti selezionati avranno accesso a un contributo a fondo perduto fino a 5.000 euro, che coprirà una parte dell’obiettivo di raccolta, insieme a supporto per la comunicazione e l’adesione alla piattaforma Ideaginger.it.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di crescita e sviluppo per il territorio, supportata dalla Bcc, che investe nel capitale sociale locale come parte integrante della propria missione cooperativa.