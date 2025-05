È morto l’ex presidente dell’Uruguay José Pepe Mujica

José “Pepe” Mujica, ex presidente dell’Uruguay e simbolo di umiltà e impegno sociale, è morto oggi, 13 maggio 2025, all’età di 89 anni. Lo ha confermato l’attuale presidente uruguaiano Yamandú Orsi. Mujica era malato da tempo di un tumore all’esofago, diagnosticato nell’aprile 2024, che si è successivamente esteso al fegato. Dopo aver ricevuto 31 sedute di radioterapia, aveva deciso di interrompere i trattamenti nel gennaio 2025, dichiarando: “Il guerriero ha diritto al suo riposo” .

Nato il 20 maggio 1935 a Montevideo, Mujica è stato un ex guerrigliero del movimento Tupamaros, imprigionato per quasi 15 anni durante la dittatura militare. Liberato nel 1985, ha intrapreso la carriera politica, diventando presidente dell’Uruguay dal 2010 al 2015. Durante il suo mandato, ha promosso riforme progressiste come la legalizzazione del matrimonio tra persone dello stesso sesso, dell’aborto e della marijuana .

Conosciuto come “il presidente più povero del mondo” per il suo stile di vita sobrio, viveva in una piccola fattoria, guidava una vecchia Volkswagen Beetle e rifiutava i lussi del potere. La sua figura ha ispirato molti per la sua coerenza, integrità e impegno verso la giustizia sociale. Mujica lascia un’eredità duratura come esempio di leadership etica e dedizione al bene comune

Foto: Di Pablo Valadares/Câmara dos Deputados – https://www.camara.leg.br/internet/bancoimagem/banco/2023/01/img20230101141822714.jpg, CC BY 3.0, Collegamento