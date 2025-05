Fuori strada con l’auto a Fenegrò, muore un uomo di 48 anni

Tragico incidente stradale nella giornata di oggi, venerdì 9 maggio a Fenegrò (Co), Poco dopo le 12,30 in via Milano un uomo ha perso il controllo dell’auto, forse a causa dell’asfalto bagnato dalla pioggia. La vettura è uscita di strada, ha sfondato una recinzione e si è ribaltata.

Immediati i soccorsi. Sul posto sono state inviate un’ambulanza con l’auto medica ed è stato chiesto l’intervento dell’elisoccorso, ma ogni sforzo per salvare il conducente dell’auto è stato inutile: dopo essere stato trasportato in codice rosso, quello della massima urgenza, all’ospedale di Saronno, l’uomo – residente a Lurago Marinone – è deceduto poco dopo il ricovero a causa delle gravi ferite riportate.

Oltre ai soccorsi medici sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri di Cantù, che stanno effettuato tutti i rilievi, e i Vigili del fuoco di Como e di Appiano Gentile, che hanno collaborato son i soccorritori per liberare il ferito, rimasto incastrato nelle lamiere della sua auto, e hanno messo in sicurezza la sede stradale.