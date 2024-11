Scontro tra un’auto e una moto a Fenegrò, grave un 23enne

È di tre feriti di cui uno in gravi condizioni il bilancio dell’incidente avvenuto questa mattina – martedì 26 novembre – sulla strada provinciale a Fenegrò, comune della provincia di Como a pochi chilometri da Tradate e Saronno. (foto Vigili del Fuoco)

Intorno alle 7,30 del mattino un’automobile e una motocicletta si sono scontrate in modo violento. Nell’impatto il 23enne che si trovava sulla moto è stato sbalzato dalla sella, è volato per una decina di metri finendo sotto un mezzo pesante che stava sopraggiungendo.

Il giovane ha riportato un trauma al bacino e a una gamba ed è stato trasportato con urgenza, e in gravi condizioni, all‘ospedale Sant’Anna di Como.

Feriti anche gli occupanti dell’automobile: la donna di 52 anni alla guida ha riportato un trauma al volto ed è stata portata a sua volta al Sant’Anna in ambulanza in codice giallo. Il ragazzo di 14 anni che era con lei ha invece un trauma alla gamba ed è stato medicato nel medesimo ospedale ma le sue condizioni non sono preoccupanti.

Sul posto dello scontro sono intervenuti un’automedica, un’auto infermieristica e due ambulanze oltre ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri della compagnia di Cantù, incaricati dei rilievi e della gestione della viabilità.