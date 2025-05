Il Palio di Legnano 2025 invade la città (Live testuale)

A Legnano è Palio. Oltre a mettere a disposizione la diretta video Legnanonews vi racconterà la giornata (Qui tutto il programma) con il liveblog che si apre in pagine. Dalla Messa sul Carroccio, alla sfilata per le vie della città, fino alla manifestazione al campo del Palio, seguiremo per voi ogni momento e ogni emozione. Seguiremo l’ingresso dei figuranti, seguiti dagli Onori al Carroccio e dalla corsa dei cavalli con la cronaca delle batterie e della finale.