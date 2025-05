Il sindaco di Buguggiate Matteo Sambo aderisce a Forza Italia. Il benvenuto di Longhini, Licata e Salini

«Ho scelto di aderire a Forza Italia. In questi anni di impegno civico al servizio di una comunità piccola, ma vivace, come quella di Buguggiate, ho imparato a conoscere bene la macchina amministrativa e mi sono appassionato alle tematiche e alle dinamiche della provincia di Varese, che ho sempre amato profondamente. Con questa scelta voglio contribuire a un cambiamento politico necessario, fondato su responsabilità e serietà – che ho riscontrato nelle persone che mi hanno coinvolto a livello regionale – per affrontare temi troppo spesso oggetto di demagogia e populismo», così Matteo Sambo, sindaco di Buguggiate, che ieri in Regione Lombardia ha incontrato il consigliere regionale varesino di Forza Italia Giuseppe Licata, insieme all’europarlamentare di Forza Italia Massimiliano Salini.

Soddisfatto del nuovo ingresso il segretario provinciale di Forza Italia Simone Longhini: «Non si ferma la crescita di Forza Italia sul territorio della Provincia di Varese. Dopo la stagione congressuale che ha visto la partecipazione dei 1500 iscritti che hanno scelto i propri riferimenti comunali e il riuscito evento “Forza Italia, Forza di Territorio” che la scorsa settimana ha messo al centro i contenuti e le proposte concrete, siamo molto contenti di annunciare l’ingresso nel partito di un nuovo sindaco di un importante Comune dell’area varesina, Matteo Sambo, primo cittadino di Buguggiate. Il nostro partito si conferma centrale, attrattivo e inclusivo per tutti coloro, a partire dagli amministratori locali, che si riconoscono nell’area moderata e di centro e nei valori popolari, liberali e riformisti. Benvenuto Matteo».

«Con Sambo – commenta Licata – ho condiviso l’esperienza di sindaco, oltre che tutt’oggi una visione pragmatica della politica come mezzo per realizzare cose utili per i cittadini. Il suo ingresso in Forza Italia rappresenta una testimonianza di attrattività del partito, particolarmente per gli amministratori locali, che cercano uno spazio di confronto e di progettualità attraverso il quale veicolare le istanze che arrivano dai territori e i progetti di bene comune. Sono certo che Matteo potrà portare un importante contributo di esperienza e di visione, veri motori di crescita di un partito. Stiamo già lavorando insieme ad alcune proposte che porterò presto in Regione Lombardia».

«Con l’ingresso in Forza Italia – conclude Sambo – il mio obiettivo è quello di essere ancora più efficace per il territorio, creare sinergie costruttive tra enti locali e privati, promuovere la nostra provincia da ogni punto di vista e dedicarmi con maggiore forza a temi che mi stanno a cuore: i problemi sociali, la tutela delle persone fragili e l’educazione».