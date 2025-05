Ketama126 e Samuel: ecco i primi nomi del line-up del Woodoo Fest 2025

Arriva l’estate, torna il Woodoo Fest, punto di riferimento della scena musicale alternativa lombarda, e il festival nel bosco annuncia i primi due grandi nomi dell’edizione 2025, che si terrà come da tradizione all’Area Feste di Cassano Magnago. A calcare il palco tra gli alberi saranno Ketama126 e Samuel, due artisti che porteranno sul palco due esperienze sonore molto diverse ma accomunate dalla forza espressiva e da un legame autentico con il pubblico.

Ketama126: un ritorno e una rinascita

Per Ketama126 si tratta di un ritorno carico di significati: già ospite del Woodoo Fest nel 2017 e nel 2018, l’artista romano tornerà giovedì 26 giugno con un live show speciale in full band, in occasione dell’uscita del suo nuovo atteso album, “33”, in arrivo il 23 maggio.

“33” segna un punto di svolta nella carriera di Ketama126: non si tratta soltanto di un nuovo lavoro discografico, ma di una vera e propria resurrezione, come suggerisce il titolo della traccia introduttiva. Una nuova voce, una poetica rinnovata e una visione artistica che ridefinisce l’identità del rapper, pronto a mostrarsi in una veste inedita al pubblico del Woodoo Fest. Il concerto si preannuncia come un momento spartiacque, un’esperienza collettiva intensa sotto il cielo estivo di Cassano Magnago.

Samuel: la voce dei Subsonica in un set live esclusivo

Altro protagonista dell’edizione 2025 sarà Samuel, frontman dei Subsonica e figura di primo piano della musica elettronica e pop italiana. L’artista torinese si esibirà domenica 29 giugno, con un live set che promette di mescolare il meglio della sua produzione solista con incursioni nel repertorio più noto, tra groove elettronici e liriche evocative. Un’occasione per vivere da vicino la potenza comunicativa di un artista capace di reinventarsi costantemente, mantenendo intatta la sua riconoscibilità.