“Paella Benefica”: una giornata di gusto e solidarietà a Morosolo

Domenica 18 maggio 2025, a partire dalle ore 12:30, il Giardino Esterno del Riarma Caffè a Morosolo si trasformerà in un luogo di convivialità e generosità con l’evento “Paella Benefica”. Organizzata con il cuore, questa giornata promette di deliziare i palati con piatti tradizionali spagnoli e italiani, il tutto a favore di una buona causa.

L’evento offrirà un menù speciale: per gli adulti, la combinazione di una porzione di paella accompagnata da un bicchiere di sangria sarà disponibile al prezzo di 15 euro. Per i più piccoli, invece, è prevista un’opzione più leggera con pizza e bibita a soli 7,50 euro. La prenotazione è obbligatoria, e per ulteriori informazioni o per riservare il proprio posto è necessario rivolgersi direttamente al Riarma Caffè. In caso di maltempo, l’evento si sposterà nella sala dell’oratorio di Morosolo, garantendo che la giornata proceda senza intoppi.

Il piatto forte della giornata sarà la paella, un’autentica delizia a base di riso, frutti di mare e spezie, servita in un’atmosfera festosa. L’intero ricavato dell’evento sarà devoluto all’associazione Millepiedi di Morosolo, un’organizzazione locale impegnata in progetti di solidarietà e supporto alla comunità.

Un’occasione perfetta per gustare ottimi piatti, trascorrere una giornata in compagnia e contribuire al bene comune. Non mancate a questo appuntamento che unisce gusto e cuore.