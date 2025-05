Solbiate con Cagno, scontro tra auto e moto: 16enne trasportato in ospedale

Momenti di grande preoccupazione nella tarda mattinata di oggi a Solbiate con Cagno, in provincia di Como, dove un giovane di 16 anni è rimasto ferito in seguito a un incidente stradale avvenuto in via Cesare Battisti. L’allarme è scattato a mezzogiorno, quando per cause in corso di accertamento, un’auto e una moto si sono scontrate all’altezza del civico 35.

Le condizioni del ragazzo sono apparse subito serie, anche se non critiche. La macchina dei soccorsi si è attivata rapidamente: sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Como per i rilievi e per regolare la viabilità, mentre da parte sanitaria sono stati mobilitati sia un mezzo di soccorso di base della Croce Rossa di Lurate Caccivio sia l’auto medica.

Il giovane motociclista, stabilizzato sul posto e trasportato in codice giallo, è stato trasferito all’ospedale Sant’Anna di Como.

Le forze dell’ordine stanno ora lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente.