Sport, solidarietà e leggenda con Bob Morse

Le Finali Provinciali UISP Varese dei campionati di basket Under e Senior al Palazzetto di Malnate in programma sabato 31 maggio e domenica 1 giugno uniscono sport e solidarietà con un ospite d’eccezione: la leggenda del basket italiano ed europeo Bob Morse. Il grande campione della Ignis è testimonial del Villaggio del Fanciullo di Morosolo, Società Cooperativa Sociale, che da oltre 50 anni opera nel territorio di Casciago, Varese e provincia e della Regione Lombardia e si occupa di accoglienza, supporto alla genitorialità e accompagnamento all’autonomia dei nuclei accolti. (www.villaggiodelfanciullodimorosolo.it).

Il cuore pulsante di questo evento benefico risiede nella destinazione del ricavato delle due intense giornate di sport e iniziative. L’intero ammontare raccolto sarà infatti devoluto alla comunità varesina, contribuendo in maniera diretta al sostegno dei progetti educativi e di accoglienza pensati per i bambini e le mamme che vivono momenti di fragilità e trovano un ambiente protetto e accogliente nel Villaggio del Fanciullo di Morosolo.

La presenza di Bob Morse, campione indiscusso che ha lasciato un segno indelebile nella storia della pallacanestro, impreziosisce ulteriormente l’iniziativa. La sua partecipazione testimonia ancora una volta la sua profonda passione per lo sport e la sua sensibilità verso cause nobili come quella sostenuta dalla UISP Varese e dal Villaggio del Fanciullo di Morosolo. Due saranno i momenti clou che vedranno protagonista la leggenda del basket.

Sabato 31 maggio alle 16: lezione di tiro. Un’opportunità più unica che rara per tutti gli appassionati di pallacanestro, giovani e meno giovani, di carpire i segreti e i preziosi consigli di un vero maestro del canestro. Domenica 1 giugno alle 19: evento “a canestro con Bob Morse: storia, basket e solidarieta’”. Un incontro speciale e coinvolgente in cui Bob Morse ripercorrerà le tappe fondamentali della sua straordinaria carriera sportiva, condividendo aneddoti, emozioni e riflessioni sul valore intrinseco dello sport come potente strumento di crescita personale e collettiva.

Ci sarà anche un momento dedicato al ricordo di Sandro Galleani alla presenza della moglie Egidia e dei figli, lo storico fisioterapista della Pallacanestro Varese e della Nazionale, recentemente scomparso.

«La presenza di Bob Morse amplifica il messaggio di solidarietà» commenta Renato Vagaggini, Commissioner di Uisp Varese, «lo sport unisce e genera un impatto positivo. Devolvere il ricavato al Villaggio è un modo concreto per tradurre i valori sportivi in aiuto tangibile».

«Questo importante evento sportivo è un raggio di speranza» precisa invece Elisa Pavesi, presidente del Villaggio del Fanciullo di Morosolo, «Il ricavato sarà fondamentale per i nostri progetti educativi. La presenza di un campione come Bob Morse testimonia il valore positivo e solidale dello sport».

Partecipare significa sostenere una causa preziosa: ogni ingresso, ogni donazione, ogni presenza contribuirà a dare futuro e speranza a chi ne ha più bisogno. Il Palazzetto di Malnate vi aspetta per un weekend indimenticabile all’insegna di sport, solidarietà e leggenda. Non mancate!