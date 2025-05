Tarip, “Io consigliere di Bodio Lomnago pago di più e credo sia giusto così”

Il consigliere di Bodio Lomnago Alberto Zanoletti interviene per chiarire la propria posizione riguardo ad un suo intervento all’ultimo consiglio comunale dedicato all’approvazione della Tarip — la tariffa puntuale di bacino di Coinger — in cui portava come esempio la sua bolletta aumentata, illustrandone le ragioni.

Ecco la sua lettera

“Mi chiamo Alberto Zanoletti, sono consigliere di maggioranza e mia moglie gestisce un centro estetico a Bodio. Ho affidato il mio chiarimento a Varasenews in quanto non possiedo un mio profilo social con cui replicare.

Ho ritenuto opportuno condividere la mia esperienza in consiglio comunale, perché credo sia significativa.

Io e mia moglie viviamo in una casa di 110 metri quadrati: la nostra Tarip è ora di 157 euro (dal 1 gennaio al 31 agosto, quindi in proiezione circa 240€ al 31/12 ), al momento poco meno della Tari che pagavamo al Comune che era di circa 270 euro.

La Tari del negozio di mia moglie era di 261 euro. Ma il suo negozio, che è poco più di 70 metri quadri, produceva e produce molti più rifiuti della nostra famiglia. Quindi ora la Tarip del negozio di mia moglie (dal 1 gennaio al 31 agosto) è di 641 euro. Arriveremo quindi a mille euro circa.

Siamo contenti di pagare di più? Ovviamente no. Ma credo sia giusto. Raccogliere e smaltire i rifiuti ha un costo, e quel costo prima era ripartito tra tutti i cittadini. Ora, invece, lo sosteniamo direttamente noi, in base a ciò che produciamo. Comprendo che non sia semplice da accettare, ma ritengo che il principio di equità su cui si fonda il progetto di Coinger sia corretto. Non si tratta di una penalizzazione, bensì di un modo per responsabilizzare tutti noi e rendere il sistema più sostenibile.

Da cittadino non pago con piacere, ma non sarebbe corretto che altri continuassero a farlo al posto mio.

Da amministratore credo che portare esempi per spiegare i motivi per cui ci sono casi in cui si paga meno ed altri in cui si paga di più, permetta di fare chiarezza e non possano essere usati per sottointendere altro.

Mi dispiace che l’opposizione diffonda informazioni non corrette, il mio intervento è stato strumentalizzato in un post della minoranza, facendo passare il messaggio che tutto sia stato bollato come disinformazione.

Vorrei infine dire una cosa a tutti i cittadini di Bodio: le porte del Comune sono sempre aperte. Se avete dubbi, domande o incontrate difficoltà, vi invito a venire a parlarne. Il confronto è fondamentale e noi siamo qui anche per questo. Se necessario, saremo noi stessi a farci portavoce delle vostre istanze presso Coinger.

Ci sono certamente aspetti da migliorare e correttivi da introdurre, ma siamo convinti che questa sia la strada giusta da intraprendere”.

Alberto Zanoletti