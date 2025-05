Un giorno con le api, esperienza tra natura, arte e gusto a Vegonno

Sabato 18 maggio 2025, nel cuore della Piana di Vegonno, un piccolo borgo immerso nella natura del comune di Azzate, vi aspetta una giornata speciale all’aria aperta. L’appuntamento è nel meraviglioso contesto dell’orto sensoriale @il_roccolo_vegonno, dove sarete ospitati davanti alle arnie per un’esperienza unica tra natura, arte e gusto.

La giornata inizierà con un “volo nell’alveare”, un’esperienza didattica che vi guiderà alla scoperta della vita delle api, dai primi passi della loro nascita alla raccolta del nettare. Un’opportunità per immergersi nel mondo affascinante delle api e scoprire i segreti di questi straordinari insetti e del loro lavoro, fondamentale per la biodiversità.

Laboratori creativi per grandi e piccini

La giornata proseguirà con due laboratori creativi:

Ore 11.00 – “Facciamo bombe di semi per colorare il mondo!” Un’attività divertente per creare piccoli semi da piantare e contribuire alla bellezza del paesaggio.

Ore 15.00 – “Stampiamo il nostro giardino” a cura dell’artista @sara.dallapozza. Un laboratorio di stampa in cui si darà vita a vere e proprie opere d’arte ispirate alla natura e ai giardini.

Lezioni di Miele: “Ogni miele ha il suo posto”

Alle 16.30, il programma offrirà una sessione imperdibile: la Lezione di Miele. Con un viaggio sensoriale alla scoperta delle diverse tipologie di miele – dal mare alla montagna, dalla pianura alla città – si esploreranno le caratteristiche di ogni varietà di miele, imparando a riconoscere la storia che ogni gusto racconta. Un’occasione unica per assaporare e conoscere da vicino le sfumature di ogni miele e capire come il territorio e l’ambiente influenzino il suo sapore.

Sostenere gli apicoltori locali

Oltre ad essere un’occasione di apprendimento e divertimento, questa giornata è anche un’opportunità per riflettere sull’importanza di sostenere gli apicoltori locali. Acquistare miele prodotto localmente significa contribuire alla salvaguardia dell’ambiente e alla tutela della biodiversità, elementi essenziali per un futuro sostenibile.

Prenotazioni e informazioni

L’evento è gratuito, ma le attività laboratoriali sono su prenotazione. Per maggiori dettagli e per prenotare il vostro posto, è possibile scrivere a info@alibee.it.