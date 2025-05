Universo Nespolo: l’arte come gioco serio

Quattordici ambienti di Villa Giulia a Verbania ospitano la mostra antologica Universo Nespolo, a cura di Sandro Parmiggiani, che attraversa con una selezione di opere la ricchezza, la molteplicità espressiva e l’energia racchiusa in tutta l’opera di Ugo Nespolo, tra gli autori più significativi del panorama italiano e internazionale.

Il percorso espositivo ripercorre la lunga carriera dell’artista, dagli esordi legati alle suggestioni dell’arte povera e della Pop art, fino alle più recenti ricerche formali. Nespolo ha attraversato linguaggi diversi, dalla fotografia ai libri d’artista, dalla ceramica ai legni policromi intarsiati, costruendo un itinerario creativo eclettico e personale, lontano da ogni etichetta stilistica univoca, sempre segnato da una vena ironica e sperimentale.

Seguendo questa instancabile attitudine alla ricerca, la mostra presenta una serie di ambienti tematici: si parte dai lavori legati al numero e alla logica, che più tardi porteranno l’artista a confrontarsi con la sezione aurea, per arrivare ai grandi disegni su carta da spolvero, alle ceramiche policrome, alle opere in legno e vetro di Murano – questi ultimi realizzati in collaborazione con la storica fornace Barovier & Toso.

Le prime sale introducono le sperimentazioni iniziali, in cui Nespolo rilegge con ironia e intelligenza le avanguardie storiche, come il Futurismo e il Dadaismo, prima di rivolgersi al linguaggio della contemporaneità. Negli anni Settanta, in risposta critica ai canoni dell’arte povera, nasce il ciclo Fogginia: opere realizzate con materiali pregiati come ebano, argento e alabastro, che ironizzano sull’idea, a volte manierata, di “povero”.

Il percorso continua con una selezione di grandi dipinti recenti, caratterizzati da cromie decise che emergono su fondi neri, e con una sala dedicata alle fotografie scattate durante il lungo soggiorno dell’artista a New York, in particolare nella zona a sud di Manhattan, dove negli anni Settanta e Ottanta si concentrava una delle scene artistiche più vivaci del mondo. Sono inoltre esposti bozzetti e modelli scenografici realizzati per importanti produzioni operistiche in città come New York, Parigi e Roma, a testimonianza del dialogo costante di Nespolo con il teatro e la musica.

Completano la mostra alcune rare edizioni di libri d’artista, una sala riservata alla recente serie Dark Side, con opere di grandi dimensioni e narrazione frammentata, e la spettacolare scultura gonfiabile Roi Ubu, realizzata insieme a Enrico Baj e collocata sulla terrazza di Villa Giulia. Quest’ultima incarna l’interesse dell’artista per la Patafisica, la “scienza delle soluzioni immaginarie” teorizzata da Alfred Jarry, e riflette lo slancio ottimista e visionario che da sempre anima il suo lavoro.

Oltre cento opere in cui si intrecciano periodi, modalità espressive e particolari sensibilità, in una sorta di “eterno ritorno” in cui tutto, passando tra variazioni e salti, alla fine si ricollega e si potenzia. Quadri, fotografie, video, grandi disegni su carta da spolvero, lavori in ceramica e legni policromi intarsiati fino ai vetri di Murano restituiscono tutto l‘Universo Nespolo.

UNIVERSO NESPOLO

A cura di Sandro Parmiggiani

Verbania, Villa Giulia

17 maggio – 28 settembre 2025

Media partner Sky Arte

Catalogo Moebius edizioni