A Luino le “Golden Waters” tra arte, moda e memoria: la mostra e la conferenza al Palazzo Verbania

Il Palazzo Verbania di Luino si prepara ad accogliere, sabato 21 e domenica 22 giugno 2025, una due giorni dedicata all’arte e alla creatività che unisce il fascino del Lago Maggiore alla storia della moda e dello spettacolo italiani. L’appuntamento, organizzato dall’associazione Le Sempiterne – The Everlasting People presieduta dalla giornalista Simona Fontana Contini, con il sostegno del Rotary Club Laveno Luino Alto Verbano e il patrocinio della Città di Luino, fa parte del progetto #goldenwaters, un percorso culturale che tocca luoghi simbolici tra Milano, Sanremo e il Verbano.

L’obiettivo dell’iniziativa è valorizzare il territorio e il suo patrimonio artistico attraverso eventi che coinvolgano anche le nuove generazioni, puntando su un linguaggio universale come quello dell’arte e della moda.

La conferenza: dal Teatro alla Scala a Sanremo, storie di eccellenza italiana

Il cuore dell’evento sarà la conferenza di apertura, sabato alle ore 17. Sul palco del Palazzo Verbania, verranno raccontate storie di straordinari protagonisti del mondo della moda e dello spettacolo. Tra questi la memoria di Anna Maria Dafne, stilista che ha vestito icone come Grace di Monaco e Dalida, oggi celebrata attraverso la testimonianza della figlia Barbara Borsotto, che guida il Museo Daphne di Sanremo.

Spazio anche all’eccellenza milanese con l’esperienza di Eufemia Borraccia Brancato, che ha realizzato oltre 180 costumi per Carla Fracci, vestendo nel tempo anche nomi del calibro di Pavarotti e Montserrat Caballé. Il figlio Mario Brancati racconterà il percorso artistico della madre.

Non mancheranno aneddoti legati al mondo della moda grazie a Paolo Oldani, che ha collaborato con Gianfranco Ferré per la creazione delle celebri camicie bianche e che racconterà momenti inediti dei suoi lavori con artisti come Anna Oxa e Amedeo Minghi.

Completeranno il racconto artistico i contributi di Silvano Marco Corradi e dell’attrice Graziella Tufo, che interpreteranno momenti della vita di Amedeo Modigliani e della sua compagna, in un omaggio alla grande arte visiva.

La mostra: opere tra acqua e memoria

Parallelamente alla conferenza, il pubblico potrà visitare la mostra collettiva allestita a Palazzo Verbania e aperta anche per tutta la giornata di domenica 22 giugno. L’esposizione renderà omaggio al Maestro Matteo Laganà, con la partecipazione delle figlie Marika e Sabrina e della moglie Ebe, che custodiscono e portano avanti il suo prezioso lascito artistico.

Accanto alle opere della famiglia Laganà, saranno presenti i lavori di Pier Marcello Castelli, con creazioni ispirate alle acque della Terra e ai viaggi planetari, e della pittrice Eleonora Buonfino, che con la sua arte interpreta le emozioni del nostro tempo.

Arricchiranno il percorso espositivo le suggestive tigri di Maurizio Boscheri, simbolo della forza delle Sempiterne, le creazioni di Cristina Dicembrino, l’arte eclettica di Chiara Spaggiari, e i dipinti del giovane talento Riccardo Gallione.

L’evento si inserisce in un progetto più ampio che ha già toccato Milano e Sanremo e che punta a valorizzare l’arte italiana nei suoi molteplici linguaggi, offrendo al pubblico una rara occasione di incontro tra storia, memoria e innovazione.