A Olgiate Comasco il Torneo delle Contrade firmato Legnano Basket

Alla fine dell’ultima sirena delle 44 gare in programma nella “tre giorni” legnanese, si è conclusa la nona edizione del Torneo delle Contrade del Palio di Legnano. Il torneo organizzato dal Legnano Basket per l’ultimo anno della categoria minibasket Aquilotti (in questa stagione i nati/e nel 2014), è ormai un punto di riferimento a livello europeo.

In questa edizione 36 partecipanti tra Torneo di Qualificazione (24 di cui 4 qualificate alle finali) e Torneo Finale (16 squadre totali: 4 dalle qualifiche e le prime 12 dalla precedente edizione) provenienti da 4 nazioni europee e da 6 regioni italiane. Il torneo nato dall'idea di radunare tutte le squadre con una tradizione paliesca in Italia, si è ora trasformato in una specie di campionato nazionale in cui ogni anno si sfidano le più pronte squadre minibasket dell'annata di riferimento. Due finali decise all'ultimo tiro e tanto divertimento per tutti i 240 partecipanti.

Ecco qui sotto le classifiche definitive e tutti i premi: