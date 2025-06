Cinema all’aperto a Marnate: due serate a giugno con stand gastronomico

L’Amministrazione comunale di Marnate, tramite il Servizio InformaGiovani, promuove l’iniziativa “Cinema Community – Cinema sotto le stelle”, un ciclo di tre serate estive di cinema all’aperto pensato per valorizzare la partecipazione giovanile e favorire occasioni di socializzazione attraverso il linguaggio cinematografico. (immagine di repertorio)

Gli eventi, a ingresso gratuito, si svolgeranno presso l’area feste di viale Lombardia.

La rassegna ha preso il via lo scorso venerdì 23 maggio con la proiezione di “Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri” mentre il prossimo venerdì 6 giugno, il film Lei (Her), un’opera intensa sul rapporto tra uomo e tecnologia, che affronta temi come l’identità e la solitudine nell’era digitale. Infine, giovedì 19 giugno, sarà proiettato Un affare di famiglia, vincitore della Palma d’Oro a Cannes, che esplora con delicatezza il concetto di famiglia e il valore delle relazioni umane autentiche.

Ogni serata inizierà alle ore 20:00 con l’apertura di uno stand gastronomico curato dalla Pro Loco di Marnate, che offrirà anche popcorn, mentre le proiezioni avranno inizio alle ore 21:00. L’esperienza sarà arricchita da giochi, attività di gruppo e momenti di confronto, con l’obiettivo di stimolare la partecipazione attiva su tematiche quali amicizia, tecnologia, avventura e affetti.

Il progetto nasce dalla collaborazione con Split Podcast e vede il coinvolgimento dei giovani cinefili Davide Galli e Leonardo Pinzuti, ideatori del format, che propongono un’analisi accessibile e creativa del linguaggio cinematografico. In caso di maltempo, le proiezioni si terranno comunque al coperto nella medesima area. È consigliato portare cuscini e teli per godere al meglio dell’esperienza open air.