Comeraro 2025 raddoppia il 7 e l’8 giugno

Anche quest’anno l’Associazione Utopia Tropicale organizza l’imperdibile ComeRaro, nona edizione della mostra mercato di piante insolite, rare e tropicali. La grande novità 2025 sarà che l’evento raddoppia, non si svolgerà più solo la domenica ma anche il sabato. Un intero fine settimana ricco di piante esotiche ed eventi che si terrà sulla Terrazza Belvedere del Comune di Comerio, dove il panorama si apre a 360° offrendo una vista mozzafiato su laghi e montagne circostanti.

Sabato 7 e domenica 8 giugno 2025 dalle ore 10 alle ore 19. Durante la manifestazione sarà possibile effettuare visite guidate alla serra storica ottocentesca. Grazie al lavoro di recupero iniziato nel 2014, i volontari di Utopia Tropicale avranno il piacere di accompagnarvi (sabato alle ore 11.00, 15.00 e 17.00 – domenica alle ore 12.00, 15.00 e 17.00) alla scoperta di un mondo incantato abitato da più di 500 specie botaniche originarie dei luoghi più disparati del globo.

Fuori da questi orari la serra sarà comunque visitabile liberamente in piccoli gruppi. Sono previsti servizi di ristorazione durante la giornata. Come le piante, che non si spaventano per un po’ d’acqua, anche ComeRaro si terrà persino in caso di pioggia.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Comerio e dal Comune di Varese. Ingresso libero e parcheggio gratuito. Raggiungibile comodamente sia in auto che in treno. Sul sito www.utopiatropicale.it (sezione ComeRaro) è disponibile una comoda cartina con i parcheggi disponibili.

Per informazioni:

info@utopiatropicale.it

T. +39 340 7751511

www.utopiatropicale.it

Facebook: Associazione Utopia Tropicale

Instagram: utopia tropicale