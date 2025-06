Giovani talenti in scena al Festival Menotti: il Liceo musicale Manzoni interpreta Rossini

All’interno del Varese Estense Festival Menotti 2025, per il Focus dedicato a Gioachino Rossini, venerdì 6 giugno alle ore 18 presso l’Aula magna del Liceo Musicale A.Manzoni di Varese, via Morselli 10, si terrà la pièce teatrale “Une soirèe chez Rossini”.

Una simpatica e godibile performance musico-teatrale scritta da Pier Valerio Tognoli, con brani musicali del celebre musicista, che vedrà in scena gli allievi del liceo musicale, i quali si sono preparati per questo spettacolo in mesi e mesi di studio con la prof. Mariachiara Cavinato, soprano e docente di canto.

Il percorso di formazione e studio sull’opera e il teatro del Festival Menotti prosegue negli anni e avvicina i giovani a quello che potrà domani essere il loro lavoro di cantanti o musicisti, e allarga il senso di un Festival “culturale” per l’intera comunità: fare musica, studiare musica, ascoltare musica ha il senso di crescita umana, culturale e sociale, tutti aspetti che il Festival promuove e diffonde sin dall’inizio, soprattutto per i giovani del nostro territorio.