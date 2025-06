Gli studenti dell’Istituto Fermi e della media San Giulio di Castellanza in scena con “Mamma mia”

Tanti ritornelli iconici e musiche sulle note degli Abba che hanno coinvolto il pubblico in un susseguirsi di canzoni, balli e battute rigorosamente in lingua straniera.

Sul palco del Teatro “Dante” a Castellanza, giovedì 29 maggio è andato in scena il tradizionale spettacolo in lingua inglese delle classi del Liceo Linguistico Potenziato “E. Fermi”, affiancate dalla Scuola Media “San Giulio”.

Quest’anno gli studenti, coordinati dalla Prof.ssa Luciana Ferrari (con la collaborazione dei colleghi Emanuele Ianne e Michele Tosoni, preziosissimi per musica, luci e sipario, e Sara Sommaruga) hanno rappresentato il musical “Mamma Mia” in inglese, in un riadattamento che ha introdotto un’ambientazione messicana e un personaggio parigino per permettere anche momenti in spagnolo e francese.

Non sono mancate le celeberrime canzoni degli Abba, proposte anche dal vivo da un coro composto dalle classi 1^ e 2^ Liceo Linguistico.

In un susseguirsi di battute, canti, scene divertenti e balli, gli attori hanno rappresentato uno spettacolo entusiasmante, dando vita a personaggi profondi e multisfaccettati. I protagonisti, veri padroni del palcoscenico, si sono districati con disinvoltura in uno show in cui non sono mancati anche momenti toccanti e colpi di scena.

Uno spettacolo dal sapore internazionale, dunque, destinato ad un pubblico altrettanto internazionale; era anche presente, infatti, una delegazione di studenti e docenti dalla Turchia, in Italia per un progetto Erasmus con l’Istituto “E. Fermi”.

Preziosa la collaborazione degli studenti di 3^ e 4^ Liceo Linguistico, di una ex studentessa e di un alunno di 2B che, coordinati dalla Prof.ssa De Bernardi, si sono occupati delle scenografie, delle foto e delle riprese video. Ringraziamenti anche al personale della scuola e alla signora Morandi, per il valido aiuto.

Entusiaste la Preside Ivana Morlacchi e la Dottoressa Stefania Mazza, che hanno presentato lo spettacolo ringraziando l’Amministrazione comunale e il sindaco Cristina Borroni per la concessione del patrocinio, il Prof. Davide Tarlazzi dell’Università LIUC, nonché il presidente dell’Associazione “Amici del Teatro”, Prof. Renato Solemi.

Inoltre, è stata valorizzata la collaborazione dell’Istituto con il Rotary Parchi Altomilanese, con particolare ringraziamento al Dott. Francesco Eucherio, al Maestro Marco Riva, alla Dott.ssa Ernestina Ricotta, che hanno realizzato un progetto musicale con la classe 2B Middle, grazie all’aiuto della Prof.ssa Natalia Di Matteo.

Un plauso agli studenti del Liceo Linguistico Potenziato “E. Fermi” e della Scuola Media “San Giulio” che hanno ancora una volta divertito il pubblico con le proprie capacità e competenze: “Mamma Mia”, che bello spettacolo!