La vittoria non basta alla Caronnese: rossoblù sconfitti ai rigori dal Sandonà

Dopo la sconfitta casalinga di una settimana fa (leggi qui), la Caronnese sapeva che sarebbe servita un’impresa in casa del Sandonà per passare il turno. La buona prestazione offerta a Caronno Pertusella era però un buon segnale per la squadra di mister Michele Ferri, che infatti sul campo dei veneti ha saputo farsi valere.

È però una sconfitta amara quella conquistata dai rossoblù. Dopo il 2-1 dell’andata, l’1-0 firmato da un rigore di capitan Federico Corno ha permesso alla Caronnese di tenere vive le speranze di raggiungere l’ultimo gradino degli spareggi promozione verso la Serie D.

Ma al termine della partita sono stati i calci di rigore a decidere il passaggio del turno e dagli undici metri sono stati i veneti ad avere la meglio. Gli errori dal dischetto di Colombo, Galletti e Sorrentino costano caro ai rossoblù, che vedono così sfumare l’obiettivo ritorno in Serie D. Il Sandonà invece si giocherà l’accesso alla massima serie dei dilettanti contro la Leon (Monza e Brianza), che ha avuto la meglio sul Tamai.