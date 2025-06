“Le bionde fanno male”, ecco il nuovo singolo di Loste

Con un mix tra provocazione e malinconia, Loste torna con il nuovo singolo “Le bionde fanno male”, quinta anticipazione del suo album d’esordio in uscita a ottobre 2025 per Fiabamusic.

Dopo l’introspezione inquieta di “Judy” e le derive pop-punk di “A-a-amici gatti”, questo nuovo brano alza ancora l’asticella del contrasto stilistico e tematico: un’allegra sbronza musicale che nasconde il peso di una delusione amorosa. Il protagonista, lasciato da una “bionda”, si rifugia nelle “bionde” liquide, passando da un’assenza sentimentale a un eccesso autodistruttivo.

Il brano, prodotto da Antonio “Aki” Chindamo e scritto da Stefano Morandini, cavalca le atmosfere calde del reggaeton solo per affondare subito dopo nei tratti più rabbiosi del punk/rock. “Le bionde fanno male” è un brano-manifesto del disco e del mondo di Loste: dissacrante ma vulnerabile, comico e tragico, capace di trasformare la sconfitta emotiva in una dichiarazione di (auto)ironia esistenziale.

«”Le bionde fanno male” è la prima canzone che ho scritto per questo album. Al momento non sapevo nemmeno che avrei scritto un album, in realtà, perché il sentimento di delusione per una storia finita, l’abbandono degli amici e qualche bicchiere di troppo mi avevano veramente portato fuori dal seminato. Solo poco tempo dopo mi sono reso conto che avevo tirato fuori quello che avevo da dire in merito a queste storie, in primis grazie a questa canzone ma poi, in maniera diversa, anche con gli altri brani. Devo ringraziare il cielo di essere stato mollato male, altrimenti non avrei mai scritto niente.», sottolinea Loste.