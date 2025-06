Rolling Truck Street Food Festival: un viaggio gastronomico con i migliori Food Truck da tutta Italia, per la prima volta a Germignaga, dal 13 al 15 giugno

Tantissimi food truck accuratamente selezionati porteranno in scena il meglio della cucina italiana e internazionale, con piatti preparati al momento da esperti street chef: un vero viaggio gastronomico tra tradizione, innovazione e sapori indimenticabili

Il Rolling Truck Street Food Festival arriva per la prima volta a Germignaga con il miglior cibo di strada da tutto il mondo, birre artigianali selezionate e l’intrattenimento musicale firmato Rolling Truck, per tre giornate all’insegna del gusto, della convivialità e del divertimento.

L’appuntamento è da venerdì 13 a domenica 15 giugno 2025, nella splendida cornice vista lago del Parco Il Boschetto. L’ingresso è gratuito.

Tantissimi food truck accuratamente selezionati porteranno in scena il meglio della cucina italiana e internazionale, con piatti preparati al momento da esperti street chef: un vero viaggio gastronomico tra tradizione, innovazione e sapori indimenticabili.

Un mix irresistibile di specialità da provare e condividere.

dai grandi classici dello street food come hamburger gourmet, arrosticini abruzzesi, frittura di pesce e panzerotti pugliesi, si passerà a proposte più ricercate come carpaccio e kebab di polpo, panini gourmet con salmone e avocado, pulled pork, e le immancabili bombette pugliesi.

Non mancheranno i richiami ai sapori dal mondo, con specialità esotiche come il pollo karaage, i popcorn di pollo taiwanese, gli involtini di verdure, gli ebi fry, i ravioli al vapore, i celebri takoyaki e gli irresistibili korean corn dog e ancora ramen e noodles.

A completare l’offerta, piatti che spaziano dalla pita con falafel alla cucina messicana con burritos, tacos e nachos, hamburger di bufalo, chicken nuggets, pork ribs e maiale nero spagnolo e ancora pastrami, club sandwich e philly cheesesteak.

E naturalmente non mancheranno i grandi classici italiani: gnocco fritto, pinsa, schiacciata, arancini siciliani, pane e panelle e pane cunzato, concludendo in dolcezza con i deliziosi churros, cannoli siciliani riempiti al momento, donuts, waffle, muffin, pancake e brownie.

Una vera festa dei sapori, tutta da vivere, scoprire e condividere… magari sorseggiando una birra artigianale ghiacciata o un drink fresco, perfetto per brindare all’estate alle porte!

Non mancheranno opzioni senza glutine, vegetariane e vegane, per un’esperienza inclusiva e gustosa davvero per tutti.

A rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente, la selezione musicale dei migliori DJ di Rolling Truck, che accompagneranno le serate del festival.