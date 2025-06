Schianto a Gemonio, ferito un uomo di 64 anni

Un uomo di 64 anni è rimasto ferito in modo serio – ma non è in pericolo di vita – in seguito a un incidente stradale avvenuto intorno alle 11,15 di lunedì 9 giugno a Gemonio.

Galleria fotografica Incidente a Gemonio, un ferito in codice giallo 4 di 4

L’uomo ha sbattuto violentemente contro un guard rail di via Battisti, a pochi metri di distanza dall’incrocio con via Verdi (ovvero la Statale Varese-Laveno), nei pressi del sottopasso delle Ferrovie Nord.

La persona ferita, che era alla guida di una Volkswagen station wagon, è stata raggiunta da un’ambulanza ma anche dall’elisoccorso decollato da Como. Sul posto anche la Polizia Locale del Comune di Gemonio per i rilievi del caso.