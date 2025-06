Shopping in aeroporto: limiti e vantaggi del servizio

Al giorno d’oggi lo shopping in aeroporto è diventato una parte fondamentale dell’esperienza di viaggio. Non si tratta più solo di un’attività da fare nell’attesa dell’imbarco, ma è un momento piacevole che molti viaggiatori considerano parte integrante del loro itinerario.

Sono molti, infatti, i viaggiatori internazionali che approfittano del transito in Italia per acquistare prodotti di produzione locale e non solo. Questo perché gli aeroporti si sono trasformati in veri e propri centri commerciali, offrendo una vasta gamma di negozi, dalle profumerie alle botteghe alimentari.

In alcuni casi, poi, è possibile utilizzare comodi servizi, come quello offerto da Shop&Fly che permettono di selezionare i prodotti online prima del viaggio per poi passare a prenderli comodamente in aeroporto.

Perché fare shopping in aeroporto

Come già accennato, lo shopping in aeroporto porta vari vantaggi. Tra questi, è possibile citarne alcuni molto apprezzati dai viaggiatori:

Praticità : i negozi aeroportuali sono aperti tutti i giorni, spesso con orario continuato, consentendo ai viaggiatori di fare acquisti in qualsiasi momento, anche durante i voli notturni o in caso di coincidenze lunghe;

: i negozi aeroportuali sono aperti tutti i giorni, spesso con orario continuato, consentendo ai viaggiatori di fare acquisti in qualsiasi momento, anche durante i voli notturni o in caso di coincidenze lunghe; Prodotti autentici e di qualità : nei duty-free e nelle boutique ufficiali, i passeggeri possono assicurarsi di acquistare solo articoli originali, evitando il rischio di contraffazioni e godendo della qualità garantita dei marchi;

: nei duty-free e nelle boutique ufficiali, i passeggeri possono assicurarsi di acquistare solo articoli originali, evitando il rischio di contraffazioni e godendo della qualità garantita dei marchi; Prezzi vantaggiosi : molti prodotti risultano più convenienti rispetto a quelli venduti nei negozi tradizionali, specialmente cosmetici, alcolici e profumi;

: molti prodotti risultano più convenienti rispetto a quelli venduti nei negozi tradizionali, specialmente cosmetici, alcolici e profumi; Esperienza piacevole : lo shopping rappresenta un modo per distrarsi prima del volo, trasformando l’attesa in un momento di svago. Alcuni passeggeri arrivano addirittura in anticipo per dedicarsi con calma agli acquisti;

: lo shopping rappresenta un modo per distrarsi prima del volo, trasformando l’attesa in un momento di svago. Alcuni passeggeri arrivano addirittura in anticipo per dedicarsi con calma agli acquisti; Articoli esclusivi: un ulteriore vantaggio degli acquisti in aeroporto è la possibilità di trovare prodotti esclusivi o in edizione limitata. Molti brand, infatti, riservano agli aeroporti collezioni speciali, confezioni regalo o formati unici che non sono disponibili nei normali punti vendita. Questo aspetto è particolarmente apprezzato da chi cerca idee regalo originali o desidera portare con sé un ricordo speciale del viaggio.

Quali sono le norme doganali?

Quando si fa shopping in aeroporto, soprattutto se si acquistano bevande alcoliche, è fondamentale conoscere le regole doganali in base alla destinazione del volo, per evitare spiacevoli inconvenienti al momento dell’arrivo.

Le normative variano, infatti, a seconda che la destinazione sia in Italia, all’interno dell’area Schengen o in un Paese extra-Schengen.

Per chi vola verso una destinazione italiana, è importante sapere che gli alcolici non sono prenotabili online, ma possono essere acquistati direttamente nei negozi Duty Free situati nelle aree d’imbarco.

Per le destinazioni extra-Schengen, invece, non sono previste limitazioni particolari, ma è bene informarsi su internet o presso dei punti informazione prima di imbarcare bagaglio.