Una messa in ricordo di Cecilia Filippini e Don Giuseppe Noli all’Agorà Regina Pacis di Tradate

Un momento di raccoglimento e memoria sarà celebrato nei prossimi giorni a Tradate grazie all’iniziativa dell’Associazione di volontariato “Cenacoulum Onlus”. Presso l’Agorà “Regina Pacis”, situata ad Abbiate Guazzone, all’angolo tra via Broggi e via Montechiaro, verrà officiata una Santa Messa in ricordo di Cecilia Filippini e Don Giuseppe Noli, due figure fondamentali per la storia dell’associazione.

La celebrazione è in programma per venerdì 14 giugno alle ore 20.30 e rappresenta un’occasione per tutti coloro che hanno conosciuto e condiviso il cammino con Cecilia e Don Giuseppe, di ritrovarsi nel segno della gratitudine e del ricordo. «Due pilastri per l’associazione – sottolineano i volontari – che rimarranno per sempre vivi nei nostri cuori».

L’associazione Cenacoulum Onlus, attiva da anni sul territorio di Tradate, si distingue per il suo impegno sociale e spirituale, portando avanti attività di supporto, solidarietà e accoglienza, animate da una profonda ispirazione cristiana. La comunità è invitata a partecipare numerosa alla messa, per rendere omaggio a due persone che hanno lasciato un segno indelebile nella vita dell’associazione e della città.