A Baveno arriva la Magia di Oz

Una bambina per punizione viene mandata in castigo dai suoi zii in una vecchia stanza della grande casa: una stanza piena di libri, una biblioteca popolata da centinaia di vecchi testi e strani racconti. Nonostante la sua avversione alla lettura la bambina spinta dalla noia e dalla solitudine viene attratta da un libro. Appena apre le prime pagine alcuni personaggi ne escono magicamente e sembrano prendere vita. La bambina viene così catapultata magicamente nella storia popolata da svariati e inediti personaggi che la porteranno attraverso voli pindarici alla ricerca del Mago di Oz, il solo capace di farla ritornare nella sua casa. La bambina, in compagnia di tre particolari personaggi, Lattina, Leo e Pagliuzza, l’ uno in cerca di un cuore, l’ altro del coraggio e l’ ultimo del cervello, dovrà percorrere un labirinto pieno di tranelli, scale da scendere e da risalire, porte chiuse e incontri improbabili: farà così la conoscenza del guardiano della grande porta, di persone trasformate in alberi parlanti, di una strega accompagnata da un uomo trasformato in un cane e infine incontrerà il messaggero volante che le darà le istruzioni per continuare il suo viaggio.

Dovrà superare una serie di prove e finalmente incontrerà il Mago di Oz che la ricondurrà a casa e farà riscoprire nei tre suoi amici il coraggio, la saggezza e l’ amore di cui erano alla ricerca.

Le pagine fluiscono rapidamente e la parola FINE giunge sotto i suoi occhi; la bambina, felice di aver vissuto un viaggio avventuroso che l’ ha trasportata in luoghi lontani e che le ha fatto incontrare tre nuovi amici, torna dai suoi zii portando con sé emozioni indimenticabili e importanti insegnamenti ma soprattutto il piacere della lettura.

Uno spettacolo ricco di sorprese, di cambi di scene e di personaggi fantastici, uno spettacolo per avvicinare i bambini alla lettura.