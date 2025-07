A Cuvio torna il “Tris d’Estate”: tre giorni di festa tra musica e sapori

Dal 1° al 3 agosto il Parco Comunale si anima con la 66ª edizione dell’evento “Mille Luci in Valcuvia”, tra cucina tipica, fuochi d’artificio e concerti dal vivo. Una tre giorni all’aperto per celebrare l’estate

Il primo fine settimana di agosto a Cuvio si colora con le mille luci del “Tris d’Estate”, storica manifestazione organizzata dalla Pro Loco di Cuvio – APS, giunta quest’anno alla sua 66ª edizione. Da venerdì 1 a domenica 3 agosto, il Parco Comunale ospiterà tre serate (e una giornata intera) all’insegna della buona cucina, della musica dal vivo e dell’intrattenimento per tutte le età, con il supporto dei volontari della Protezione Civile Intercomunale Valcuvia.

Tre giorni tra gusto e divertimento

La rassegna “Mille Luci in Valcuvia” prende il via venerdì 1 agosto con una cena a base di pesce e pasta fresca, accompagnata dall’esibizione della Romanet Band.

Sabato 2 agosto, protagonista sarà una cena dal sapore deciso con porchetta e super costine, seguita da uno spettacolo pirotecnico e dalla musica della Danilo Ponti Band.

Domenica 3 agosto la festa si fa doppia: a pranzo verrà servito risotto con pesce, mentre per cena il menù propone picanha con chimichurri, polenta e polipetti, il tutto accompagnato dalle note di Angelo De Luca.

Stand gastronomici, birra e asporto

Durante tutta la manifestazione saranno attivi lo stand gastronomico e il “Biergarten”, il giardino della birra, per un’offerta completa che spazia dalla cucina tradizionale ai sapori internazionali.

È previsto anche il servizio d’asporto:

Cena: dalle 18:45 alle 19:30

Pranzo (solo domenica): dalle 11:45 alle 12:30

Programma completo

Venerdì 1 agosto

Cena a base di pesce e pasta fresca

Musica dal vivo con Romanet Band

Sabato 2 agosto

Cena con porchetta e super costine

Spettacolo pirotecnico

Concerto della Danilo Ponti Band

Domenica 3 agosto

Pranzo: risotto con pesce

Cena: picanha con chimichurri, polenta e polipetti

Musica live con Angelo De Luca

Informazioni e contatti

L’evento è aperto a tutti e rappresenta un’occasione perfetta per vivere l’estate in compagnia, nella cornice verde del Parco Comunale di Cuvio. Per aggiornamenti o ulteriori dettagli è possibile consultare i canali social della Pro Loco di Cuvio – APS.