A Gallarate torna il brivido di “Profondo Rosso” sotto le stelle

Domenica 27 luglio 2025, alle 21.00, l’arena esterna dell’HIC MA*GA MAJNO di Gallarate (via E. De Magri 1) si trasforma in un cinema a cielo aperto per una serata di grande cinema e suspense: torna l’appuntamento con Cinema sotto le stelle, la rassegna cinematografica estiva curata da Alessandro Castiglioni, vicedirettore del Museo MA*GA, e promossa dal Comune di Gallarate – Assessorato alle Attività formative, in collaborazione con Pro Loco Gallarate e MA*GA.

Protagonista della serata sarà uno dei film più iconici del maestro del brivido Dario Argento: “Profondo Rosso”, che nel 2025 celebra i cinquant’anni dalla sua uscita nelle sale. Un’occasione speciale per riscoprire sul grande schermo un capolavoro che ha segnato la storia del cinema italiano e internazionale, tra atmosfere inquietanti, colonne sonore indimenticabili e una regia visionaria.

La proiezione sarà introdotta da Alessandro Castiglioni, che guiderà il pubblico in un breve viaggio tra aneddoti e curiosità legati al film e alla sua eredità culturale.

“Profondo Rosso” segue le indagini di Mark, un pianista jazz inglese, testimone involontario di un efferato omicidio. Deciso a scoprire la verità, si troverà coinvolto in un intreccio di misteri e pericoli, in cui ogni possibile testimone viene eliminato prima di poter parlare. Un thriller psicologico che continua a sorprendere a distanza di mezzo secolo.

L’ingresso è libero e senza prenotazione, ma si ricorda che la visione è vietata ai minori di 14 anni.

In caso di maltempo, la proiezione si terrà al coperto, nella Sala Arazzi Ottavio Missoni del Museo. La rassegna Cinema sotto le stelle proseguirà sabato 2 agosto con un altro grande titolo della cinematografia italiana: “Pane e tulipani” di Silvio Soldini, che quest’anno festeggia il suo 25° anniversario.

Il ciclo cinematografico si inserisce all’interno del ricco programma di ESTATE ALL’HIC MA*GA MAJNO, che propone appuntamenti tra musica, cinema, arte e laboratori creativi, offrendo occasioni di svago e cultura per tutte le età.

