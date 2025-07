A Germignaga si rinnova l’appuntamento con la Festa Unità del Lago

Da venerdì 25 a domenica 27 luglio, i circoli PD dell’Alto Verbano organizzano la

che si svolge da oltre 70 anni al “Boschetto” di Germignaga.

Stiamo vivendo un periodo storico drammatico con vecchie guerre che non riescono a cessare e nuovi conflitti che purtroppo continuano a scoppiare. Riteniamo però importante l’idea di ritrovarci all’interno di una festa sia per discutere e confrontarci su queste tematiche, sia per cercare e donare un po’ di serenità. Per questo, il tratto distintivo della festa sarà quello della buona cucina, della buona musica e delle classiche chiacchierate attorno ai nostri tavoli.

Sarà anche l’occasione per riallacciare il dialogo con i cittadini del luinese, anche in vista delle elezioni amministrative del 2026.

Ci piace ricordare infatti che la Festa dell’Unità è sì la festa della comunità del PD a cui possono partecipare i suoi tesserati e i suoi elettori, ma è anche la festa di tutti coloro che si riconoscono nelle idee e nelle pratiche del centrosinistra e che potranno ritrovarsi con noi per avviare il discorso sulle prossime elezioni comunali”.

PROGRAMMA

Venerdì 25 luglio

Ore 19: cena con servizio al tavolo, piatti in ceramica e stoviglie in acciaio.

Menu

Gnocchi di patate alla sorrentina

Penne all’amatriciana

Grigliata mista di carne con patatine

Patate fritte

Dessert

Ore 21: dibattito

Parliamo di aree dismesse e rigenerazione urbana: esperienze a confronto

Interverranno:

Alessandro Alfieri, Senatore della Repubblica (PD)

Samuele Astuti, Consigliere Regionale (PD)

Marco Fazio, sindaco di Germignaga

Andrea Civati, Assessore all’urbanistica, opere pubbliche e mobilità del Comune di Varese

Francesca Porfiri, assessore all’urbanistica e ai lavori pubblici del comune di Luino

Modera: Erika Papa, segretaria del Ciroclo PD di Luino

Sabato 26 luglio

Ore 19: cena con servizio al tavolo, piatti in ceramica e stoviglie in acciaio.

Menu

Linguine allo scoglio

Penne all’ortolana

Parmigiana di melanzane

Grigliata mista di carne con patatine

Fritto misto di mare

Patate fritte

Insalata mista

Dessert

Piatto bambini

Ore 21: musica con Romina

Domenica 27 luglio

Dalle 12 alle 14: pranzo con servizio al tavolo, piatti in ceramica e stoviglie in acciaio.

Dalle 19 alle 21.30: cena con servizio al tavolo, piatti in ceramica e stoviglie in acciaio.

Menu

Penne pancetta e crema di zucchine

Trofie al pesto

Parmigiana di melanzane

Grigliata mista di carne con patatine

Fritto misto di mare

Patate fritte

Insalata mista

Dessert

Piatto bambini

Ore 21: Percorso attraverso la muscia degli anni Sessanta e Settanta con il gruppo Acoustic Dreams

Ore 22: estrazione lotteria

Ore 23: chiusura della festa e arrivederci al 2026