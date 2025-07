A Lavena Ponte Tresa la “Teatrottanta dance party”

La trama

Un ragazzino si vede costretto dai genitori ad andare al liceo dalla periferia al centro città, prendendo controvoglia ogni mattina la bicicletta tra fumi di auto incolonnate, nel dileggio della company del quartiere e delle ragazzine assiepate alla fermata dell’autobus. Ma la sua fantasia lo porterà a vivere ogni mattina il tragitto come una sfida con sé stesso, perdendosi dentro miti e sogni e dietro ad eroi televisivi e fantasie cinematografiche, in bilico tra giochi d’infanzia e voglia di affermarsi come uomo. Una sfida di ogni giorno, che solo una mente, due gambe ed una bici ben allenate possono superare.