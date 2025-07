A Solaro torna il Beer & Sound Festival: otto serate di musica live e street food

Ha preso il via l’edizione 2025 del Beer & Sound Festival, che fino a domenica 27 luglio animerà l’area feste del centro sportivo comunale di Solaro, in corso Berlinguer.

Tanti i concerti a ingresso libero, con una line-up ricca di tributi ai grandi nomi della musica italiana e internazionale. Il festival, che si è aperto con il live di Povia, prosegue con sette appuntamenti musicali:

18 luglio: BKG (tributo Negramaro e Modà)

19 luglio: Da Zero a Liga (Ligabue)

20 luglio: The Flashover

24 luglio: Still Love You (Queen)

25 luglio: Big Ones (Aerosmith)

26 luglio: Vaskom (Vasco Rossi)

27 luglio: The Goose Bumps

Street food e birra tutte le sere

La cucina e gli stand apriranno tutte le sere dalle 19.30, con un’offerta gastronomica che spazia dal classico street food alla birra artigianale. Il ristorante coperto garantisce riparo in caso di maltempo, così da non rinunciare alla festa anche in caso di pioggia.

Organizzato dal Comune di Solaro in collaborazione con l’associazione “Il Pensiero Libero”, il Beer & Sound Festival si conferma come uno degli appuntamenti estivi più attesi della zona.

Per restare aggiornati sul programma, le fotogallery e tutte le novità, basta seguire gli account social ufficiali del festival.