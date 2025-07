Definiti i posti universitari per le professioni mediche e sanitarie: atteso il sì della Conferenza Stato Regioni

Manca l’intesa ufficiale in Conferenza Stato regioni, ma la bozza del fabbisogno di professionisti in ambito sanitario è stata messa a punto dal Consiglio dei Ministri. Si tratta di una fotografia che indica una crescita generalizzata in quasi tutti i campi. Aumentate di 327 le disponibilità in campo infermieristico e altre mille nell’area della riabilitazione. Quasi mille in più i posti che ci saranno per ch supererà il semestre bianco di medicina : saranno 20.247.

La possibile offerta universitaria in Lombardia

Per la Lombardia prevista una capacità di accogliere in formazione 3035 medici, 120 veterinari e 213 odontoiatri.

Per le professioni sanitarie previsti 3500 posti per il corso di infermieri, 22 di ostetrica, 30 di infermiere pediatrico e 228 di formazione magistrale nell’area infermieristica ed ostetrica.

Per l’area della riabilitazione di base: 25 posti come podologo, 446 da fisioterapista, 130 da logopedista, 42 da ortottista, 100 di terapista neuropsicomotorio e dell’età evolutiva, 82 tecnico della riabilitazione prichiatrica, 45 terapista occupazionale, 235 educatore professionale e 56 posti di formazione magistrale.

Per l’area delle professioni sanitarie di area tecnico diagnostica, in Lombardia proposti 16 posti di tecnico audiometrista, 220 di tecnico di laboratorio biomedico, 220 per tecnici di radiologia, 25 posti per neurofisiopatologia, 37 di tecnico ortopedico, 26 di tecnico di audioprotesica, 43 per tecnici di fisiopatologia cardio circolatoria, 170 igienisti dentali, 65 dietisti e 22 posti per la formazione magistrale di area.

Nell’area della prevenzione: 101 posti di tecnico della prevenzione in ambiente di lavoro, 79 di assistente sanitario, 60 di osteopatia e 22 di formazione magistrale

A livello nazionale, disposti anche 1500 posti da farmacista, 1246 di biologo, 369 per i chimici, 177 per i laureati in fisica ma 0 per quelli di psicologia.