Diramazione Gallarate-Gattico: chiuso per una notte il ramo di immissione in A8

Proseguono i cantieri serali lungo la D08, Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza. Dalle 21 di giovedì 10 alle 5 di venerdì 11 luglio, sarà chiuso, per chi proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, il ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Varese.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Besnate, percorrere la SP26 verso Varese ed entrare in A8 allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 Traffic e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sulla app Muovy scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità Muovy al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.