Giovanni Bozzetti è il nuovo Presidente della Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano. Lo ha deciso il Consiglio regionale della Lombardia che oggi ha ratificato e approvato la sua nomina con 43 voti a favore e 2 contrari (23 Consiglieri non hanno partecipato al voto).

Classe 1967, cremonese di Soresina, Bozzetti è laureato in Cattolica e, dal 2013, insegna Turismo culturale e Sviluppo del territorio presso la stessa Università Cattolica. È stato Vice Sindaco di Segrate, Consigliere d’amministrazione di Arpa Lombardia, Presidente di Infrastrutture Lombarde, Consigliere e Assessore a Milano e Assessore regionale al Commercio e Turismo.

“Con la sua nomina si apre una pagina nuova per Fiera Milano –sottolinea il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani-. Conosco personalmente Giovanni e sono convinto che saprà essere l’uomo giusto per rilanciare un ente così importante e strategico per lo sviluppo e la promozione del nostro territorio. In questi anni Fiera Milano si è calata concretamente nella realtà milanese e lombarda, punto di riferimento promozionale ma anche di servizio ai cittadini come ha dimostrato nel periodo pandemico. Ora serve però rilanciare ancora di più e sempre di più il ruolo internazionale di Fiera Milano, volano per veicolare e sponsorizzare nel mondo il brand Lombardia e le grandi opportunità e i valori che la nostra regione rappresenta. Alla vigilia delle Olimpiadi di Milano Cortina, non dobbiamo solo accendere la torcia olimpica, ma una nuova luce su Milano, la Lombardia e l’Italia, coinvolgendo con entusiasmo i turisti e la città. Quell’entusiasmo che sono sicuro sarà una delle prerogative del Presidente Bozzetti, insieme a una indiscutibile competenza e capacità manageriale”.