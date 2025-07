Golasecca si tinge di suggestioni celtiche: al via la IV edizione del Festival Lughnasad – L’incontro delle tribù

Venerdì 25 luglio 2025 prende il via a Golasecca, in Viale Europa 1c, la quarta edizione del Festival Lughnasad – L’incontro delle tribù, una tre giorni di musica pagan folk, rievocazioni storiche e laboratori culturali. Organizzato dall’Accademia Danze Irlandesi Gens d’Ys e da Imbolc s.r.l., con il patrocinio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, l’evento immerso nel cuore dell’antica cultura proto‑celtica promette un’esperienza coinvolgente per tutti i visitatori.

Musica, workshop e atmosfera ancestrale

Il Festival si apre con concerti serali, workshop e stage:

Anchise Bolchi & Ariele Cartocci lanciano venerdì 25 luglio (ore 21.30) un dialogo tra tradizione e sonorità contemporanee; a seguire, Boira Fusca (ore 22.30) propone un mix potente di folk, prog e hard rock in chiave celtica.

Sabato 26 poi protagonista sarà Caterina Sangineto & KALON KER YS (ore 21), seguiti da Trinaluna (21.45) e Daridel (ore 23), con contaminazioni tra antico e moderno.

Domenica 27 si apre con Valkanorr (ore 18), poi Rossana Monico all’arpa irlandese (ore 19), e infine l’Accademia Gens d’Ys (ore 20.30) con coreografie di danza irlandese.

L’offerta include stage di danza, workshop di canto polifonico e di arpa, laboratori didattici per adulti e bambini, spettacolo di focogiocoleria e le tradizionali Gare di Forza Celtica a coppie, con in palio un weekend a Edimburgo.

Rievocazioni storiche e spiritualità

Il Festival si distingue per la forte componente culturale e spirituale: sei gruppi storici offriranno ricostruzioni autentiche della cultura celtica, mentre le Gare di Forza Celtica rinnovo rituali ancestrali con un’atmosfera immersiva.

Novità 2025: il Corteo Funebre di Golasecca

Domenica, presso la Necropoli del Monsorino, si svolgerà la rievocazione del Corteo Funebre di Golasecca, realizzata in collaborazione con la Soprintendenza. I gruppi storici locali ricreeranno un autentico corteo funerario, seguito da una spiegazione archeologica sui riti e le tecniche sepolcrali dell’antica civiltà golasecchiana, guidata dagli esperti della Soprintendenza.

Musei aperti e visite guidate

Sabato 26 e domenica 27, arriva l’apertura straordinaria del Museo di Golasecca (piazza del Comune), del Museo Archeologico di Sesto Calende e della Necropoli del Monsorino, con visite guidate su prenotazione, per approfondire la ricchezza storica del territorio.

Informazioni utili

L’evento si svolge anche in caso di maltempo. L’ingresso per chi acquista il biglietto è di 10 € per venerdì e domenica, 15 € per sabato, con sconti per residenti e riduzioni per gruppi. Anche bambini fino a 12 anni e disabili al 100 % entrano gratis nelle aree spettacoli. Biglietti acquistabili online.

Box informativo

Organizzatori: Accademia Danze Irlandesi Gens d’Ys; Imbolc s.r.l.

Date: 25–27 luglio 2025

Luogo: Golasecca (VA), Viale Europa 1c (area campo sportivo)

Contatti: https://www.lughnasad.it – info@imbolc.it – tel. +39 335 7155360