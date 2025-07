I Vikings Malnate lottano ma vengono puniti dagli Athletics Novara

Match bollente per i ragazzi della Serie C dei Vikings Malnate, in trasferta a Novara contro gli Athletics allo stadio Provini, uno dei campi storici del baseball italiano, avendo vissuto negli 90 e 2000 sfide di altissimo livello. Partita combattuta per i Vikings che non ingranano subito bene, lasciando fare al lanciatore partente novarese il bello ed il cattivo tempo, tenendo le mazze a riposo fin troppo tempo. Il risveglio in attacco arriva finalmente al 3° inning, con la prima valida marcata Vikings ad opera di William Merlo, che metterà nel suo score personale due singoli battuti nei momenti chiave del confronto. (Foto di Linda Castelli)

Sebbene ancora una volta il pitcher malnatese Matteo Cristofoletti tenga salda la barra sul monte di lancio, grazie ad un mix di lanci in grado di mettere il difficoltà l’attacco piemontese, la risposta dei padroni di casa non si fa attendere, con un parziale di 5 a 1 che sembra indirizzare il match in favore degli Athletics.

Il 5° ed il 6° inning vedono i Vikings avvicinarsi nel punteggio, con il tabellone che segna 5-4, merito di alcune giocate offensive sulle basi che consentono di ridurre lo svantaggio. Svanita l’occasione per il sorpasso (e non si ripresenterà più), il punteggio finale di 10-4 per i padroni di casa non rende giustizia per l’impegno messo sul campo dai ragazzi malnatesi: l’occasione per il pronto riscatto è dietro l’angolo, con il match casalingo di domenica prossima al Gurian Field, ore 15.00, contro la compagine del Legnano, storica avversaria del Malnate Vikings.