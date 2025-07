Incidente in zona industriale a Malnate, due persone coinvolte

Un incidente stradale ha avuto luogo nel pomeriggio di oggi, 31 luglio 2025 pochi minuti prima delle 16, sulla rotonda tra via Di Vittorio e via dei Tre Corsi, nei pressi della zona industriale di Malnate. Lo scontro, avvenuto tra due veicoli, ha visto coinvolte due persone, un 31enne e un 39enne.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunte le ambulanze della Croce Rossa Italiana di Varese per prestare assistenza e trasportare il ferito in ospedale, mentre le forze dell’ordine sono intervenuti per gestire la viabilità e raccogliere le informazioni necessarie per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Nello scontro tra le due auto sono stati divelti i cartelli stradali sulla rotonda.