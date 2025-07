La Serata danzante al Centro Anziani di Turate fa il bis: ancora musica, cena e compagnia per tutte le età

L’appuntamento è per sabato 26 luglio al Centro Anziani di via Vittorio Emanuele 2/E dalle 19,30 alle 24

Una nuova serata di balli, buon cibo e allegria è in programma sabato 26 luglio al Centro Anziani di Turate, in via Vittorio Emanuele 2/E. Dalle 19.30 alle 24, il centro ospiterà una serata danzante aperta a tutte le età, pensata per trascorrere qualche ora in compagnia, tra musica, socialità e una cena semplice ma gustosa.

Durante la serata sarà possibile cenare sul posto con un menù semplice e alla portata di tutti: pasta al ragù, panino con salamella e patatine:, con la possibilità di scegliere anche il menù completo.

La prenotazione è obbligatoria solo per chi sceglie il menù completo, e va effettuata direttamente al Centro Anziani dalle 8,30 alle 17.30.