MyShot 2025: aperte le iscrizioni al concorso che unisce immagini e tutela del mare

Torna anche nel 2025 MyShot – Underwater Photo Contest, uno dei concorsi di fotografia subacquea più longevi e seguiti a livello internazionale. A vent’anni dalla sua nascita, l’iniziativa ideata da Zero Pixel rinnova la propria proposta con nuove categorie, una sezione video e una visione sempre più attenta alla tutela dell’ambiente marino.

Una community internazionale per raccontare il mondo sommerso

Dal 2005 ad oggi, MyShot ha coinvolto oltre 5mila partecipanti da tutto il mondo. La partecipazione è gratuita, interamente digitale, e aperta fino al 31 ottobre 2025. Il regolamento completo è disponibile sul sito zeropixel.it/myshot.

«Venti edizioni sono un traguardo che mi emoziona profondamente – commenta Marco Daturi, fondatore di ScubaPortal e ideatore del contest –. MyShot è nato quasi per gioco, come un modo per condividere la meraviglia della fotografia subacquea. Mai avrei immaginato una community così vasta, con migliaia di scatti e tantissime storie da raccontare.»

Le novità dell’edizione 2025

Per celebrare il ventesimo anniversario, il concorso introduce alcune importanti novità:

Una nuova categoria fotografica dedicata all’impatto umano su oceani e fondali, per documentare trasformazioni e ferite ambientali

L’introduzione della sezione Action Video, con clip da 60 secondi che raccontano in movimento esperienze subacquee

Una revisione completa delle categorie fotografiche, ora più tematiche e narrative

«Nel 2025 chiediamo ai fotografi e videomaker di guardare il mare con occhi nuovi: più attenti, più profondi – aggiunge Daturi –. Raccontare il mare oggi significa anche proteggerlo.»

Sei categorie fotografiche e una video

Le opere possono essere inviate via email a myshot@zeropixel.it entro il 31 ottobre 2025. Ogni partecipante può presentare fino a tre immagini per ciascuna delle sei categorie fotografiche e un solo video per la sezione dedicata.

Le categorie sono:

SP – Sotto Pressione : l’impatto umano sul mare, tra plastica, relitti e cambiamenti ambientali

PS – Pesci e Sub : il rapporto tra subacqueo e creature marine

M – Mediterraneo : paesaggi, relitti e biodiversità del nostro mare

T – Tropici : immersioni tra coralli, pareti e fauna esotica

AD – Acque dolci : fiumi, laghi e grotte, l’altra metà del mondo sommerso

AV – Action Video: una clip di massimo 60 secondi, intensa e autentica

Premi e visibilità

A novembre, una giuria selezionerà i vincitori. I primi tre classificati per ogni categoria riceveranno attestati digitali, visibilità sulle principali testate del settore come ScubaPortal e ScubaZone Magazine, interviste e spazi dedicati per raccontare il proprio lavoro.