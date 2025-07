Rock’n Corte, l’appuntamento a ritmo rock di MusiCuvia 2025

Sabato 26 luglio alle ore 20.45 le due bande rock Zack South Band e CO.DE, sotto la direzione di Filippo Maggi, colorano la pace verde della Corte Roncari a Cuvio, nell’ambito della rassegna MusiCuvia.

CO.DE.

CO.DE. è una rock band nata nel 2016 dall’incontro di cinque musicisti del varesotto e milanese: Ronnie Alberti, Giuseppe “Pino” Rizzitelli, Walter “Walt” Borrelli, Fil Maggi e Gianni Zacchetti. Dopo l’esperienza in tribute band (Van Halen e Gotthard), Pino e Walt avviano un progetto di inediti insieme a Ronnie, già attivo in gruppi heavy metal come Drama e Love Machine. La band registra un primo album mai pubblicato e nel 2023 esordisce con “Phishing For Compliments” per More Than Indie Records. Nel 2024 il line-up si rinnova con Marco Frigerio al basso e Alberto “Drago” Ragozza alla voce. Attualmente i CO.DE. portano live il loro disco e stanno lavorando al secondo album.

I membri dei CO.DE.

Giuseppe “Pino” Rizzitelli chitarre elettriche

Walter “Walt” Borrelli tastiere

Filippo “Fil” Maggi batteria, backing vocals

Marco Frigerio basso elettrico

Alberto “Drago” Ragozza Lead Vocals

La Zack South Band

La Zack South Band nasce nel 2015 da un’amicizia di vecchia data e da un amore mai dimenticato per il Southern Rock. Il nome omaggia Gianni Zacchetti, chitarrista e fondatore del progetto. La band propone brani di Lynyrd Skynyrd, Allman Brothers, Eagles e altri grandi del genere, con un sound fedele alla tradizione delle tre chitarre e tanto, tanto Rock ’n Roll.

I membri della Zack South band