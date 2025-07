Spaccio vicino al parco giochi a Canegrate, 24 dosi di cocaina sequestrate

Nel pomeriggio di martedì 15 luglio, gli agenti dell’Area Investigativa del Commissariato di Gallarate hanno condotto un servizio di osservazione a Canegrate, in provincia di Milano, in seguito a informazioni raccolte su una possibile attività di spaccio nella zona.

L’attenzione dei poliziotti si è concentrata su un’area verde tra via Piave e via Marconi, dove è stato notato un uomo con atteggiamento sospetto. Poco dopo, l’individuo è stato avvicinato da un’altra persona con cui ha effettuato uno scambio rapido di denaro e sostanza stupefacente.

L’intervento immediato degli agenti ha fatto scattare la fuga sia dello spacciatore che del cliente. Durante la corsa, il primo ha cercato di disfarsi della droga e del denaro, gettando tutto a terra. Tuttavia, i poliziotti sono riusciti a bloccarlo, a identificare l’acquirente e a recuperare sia la sostanza stupefacente che il denaro.

Al termine dell’operazione sono state sequestrate 24 dosi di cocaina, 230 euro in contanti – ritenuti provento dello spaccio – e un telefono cellulare utilizzato per l’organizzazione delle cessioni. L’uomo è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti.