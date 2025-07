Un nuovo defibrillatore per la Polizia Locale di Vergiate: “Più sicurezza per tutti”

Vergiate fa un passo in più per la sicurezza dei suoi cittadini. Da oggi, il Comando di Polizia locale è dotato di un nuovo defibrillatore semiautomatico esterno (DAE), uno strumento salvavita che potrà essere impiegato in situazioni di emergenza sanitaria sul territorio.

Donazione della Consulta dello Sport

Il dispositivo è stato donato dalla Consulta dello Sport di Vergiate, e consegnato ufficialmente questa mattina dal presidente Ermanno Berrini e dal vicepresidente Mauro Levis, che hanno formalizzato la donazione alla presenza del sindaco Daniele Parrino e degli agenti.

«Un gesto importante – ha commentato il Comando – che arricchisce le dotazioni del veicolo già impiegato per il pronto intervento e per i servizi di trasporto organi, rendendolo ancora più efficace nei momenti in cui ogni secondo può fare la differenza».

In servizio sul mezzo di pronto intervento

Il nuovo defibrillatore entrerà a far parte dell’equipaggiamento del mezzo di pronto intervento della Polizia locale, già utilizzato per missioni urgenti come il trasporto di organi e tessuti. Con questa dotazione, il Comune potrà contare su un ulteriore presidio mobile in grado di intervenire tempestivamente in caso di arresto cardiaco.