Al via a Bergamo la Sei giorni di enduro mondiale

La Sei Giorni di Enduro Mondiale è ufficialmente iniziata. La cerimonia di apertura ha dato il via a una manifestazione che si concluderà il 29 agosto e che porta a Bergamo il fascino di una disciplina sportiva e culturale legata al territorio. «La Sei Giorni di Enduro Mondiale è un evento straordinario che rende onore alla nostra terra, valorizzando una disciplina profondamente radicata nel DNA bergamasco», ha dichiarato l’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco. (foto di repertorio)

Un ringraziamento particolare è andato al Moto Club Bergamo, «realtà storica e instancabile, che con passione e competenza ha reso possibile l’organizzazione di una manifestazione di rilevanza mondiale».

Per l’assessore Franco, l’enduro non è solo competizione ma è anche «una scuola di vita, capace di trasmettere ai giovani valori come il sacrificio, la tecnica e il rispetto delle regole». L’assessore ha ricordato come Bergamo non sia semplice cornice dell’evento, ma protagonista in quanto l’enduro ha generato aziende, professionalità e occupazione, creando valore economico e posti di lavoro.

«Da cittadino di Vertova, terra di grandi campioni – ha concluso – voglio incoraggiare i nostri atleti: date il massimo, questo è il vostro Mondiale. Onorate ogni curva e ogni traguardo, anche per le vostre famiglie che vi hanno sostenuto con sacrificio e passione».