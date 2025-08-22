Al via a Bergamo la Sei giorni di enduro mondiale
Cerimonia di apertura per la 6DAYS-ISDE, che si concluderà il 29 agosto. L’assessore regionale Paolo Franco: “Un evento che rende onore alla nostra terra”
La Sei Giorni di Enduro Mondiale è ufficialmente iniziata. La cerimonia di apertura ha dato il via a una manifestazione che si concluderà il 29 agosto e che porta a Bergamo il fascino di una disciplina sportiva e culturale legata al territorio. «La Sei Giorni di Enduro Mondiale è un evento straordinario che rende onore alla nostra terra, valorizzando una disciplina profondamente radicata nel DNA bergamasco», ha dichiarato l’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco. (foto di repertorio)
Un ringraziamento particolare è andato al Moto Club Bergamo, «realtà storica e instancabile, che con passione e competenza ha reso possibile l’organizzazione di una manifestazione di rilevanza mondiale».
Per l’assessore Franco, l’enduro non è solo competizione ma è anche «una scuola di vita, capace di trasmettere ai giovani valori come il sacrificio, la tecnica e il rispetto delle regole». L’assessore ha ricordato come Bergamo non sia semplice cornice dell’evento, ma protagonista in quanto l’enduro ha generato aziende, professionalità e occupazione, creando valore economico e posti di lavoro.
«Da cittadino di Vertova, terra di grandi campioni – ha concluso – voglio incoraggiare i nostri atleti: date il massimo, questo è il vostro Mondiale. Onorate ogni curva e ogni traguardo, anche per le vostre famiglie che vi hanno sostenuto con sacrificio e passione».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Giuseppe Mantica su Un futuro nella musica per il cardiologo dell’ospedale di Gallarate Giovanni Gaudio in pensione a fine anno
Bustocco-71 su Il pericoloso gioco alla stazione Ferno-Lonate: ragazzini attraversano i binari nel tunnel
PaoloFilterfree su Dall’abbandono alla rinascita: la lunga marcia dell’ex Aermacchi
Felice su Il pericoloso gioco alla stazione Ferno-Lonate: ragazzini attraversano i binari nel tunnel
lenny54 su È arrivato il gran giorno a Monteviasco: dopo sette anni di stop riparte la funivia
Adriana Andriani su Bogno, la Fondazione Sacro Cuore in liquidazione. Bini: "Non c'erano le condizioni economiche per proseguire"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.