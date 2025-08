Alla Nazionale Elite di Brezzo di Bedero tutti presenti, o quasi

Ormai luglio si è avviato all’orizzonte per lasciare le giuste estensioni all’incipiente agosto, mese nel quale, come da recente tradizione, trova spazio e ospitalità la consueta manifestazione di alto livello organizzata dalla Bocciofila Bederese, nella quale fanno vetrina una serie di rappresentanti dello sport delle bocce, specialità raffa, che solitamente albergano al massimo della classifiche stagionali.

Il ricorso all’avvenimento nazionale è nato circa quindici anni or sono, con la presenza nel Consiglio, e quindi nella gestione della Bederese, di Renato Biancotto, quasi a testimoniare una situazione d’eccellenza difficile da raggiungere e quasi impensabile da mantenere che, tuttavia, nel corso degli anni, mutati gli interpreti gestionali, ha mantenuto intatto il fascino dell’idea iniziale.

Così nel recente passato è stato compiuto un ulteriore salto di qualità, con l’avvento della televisione Avelia di Verona, emittente ufficiale della Federazione per la maggior parte dei suoi avvenimenti di prestigio, attraverso la quale è stato possibile eternare gli aspetti esecutivi delle intere esibizioni di alto livello.

Se nel 2023 è stato il momento della competizione fra la compagine italiana dei Campioni del Mondo del 1995 contro la Nazionale Svizzera – successo italico travolgente col risultato di 7-1 – l’anno 2024 si è orientato verso un quadrangolare regionale a inseguimento con la partecipazione di Lombardia – poi vincitrice per un soffio alla fatidica ultima boccia sull’Emilia Romagna -, Piemonte e Veneto, evento assente dalle langhe lombarde da oltre quarant’anni, che cosa poteva riservarci il 2025?

La scelta, stimolata dal solito effervescente e pirotecnico Massimiliano Chiappella, sconfinava nella competizione nazionale riservata alla serie A del 24 agosto, le cui eliminatorie del mattino si sarebbero effettuate presso le varie bocciofile del territorio, con le finali al pomeriggio a Bedero, e al quadrangolare a squadre a inseguimento – terna, individuale, coppia; 8,16,24 punti – composte da tre giocatori, di sabato 23 agosto, da perfezionare nel pomeriggio sui campi della Bederese.

In questo ambito la rincorsa degli interpreti più eclatanti è scontata: si confronteranno quattro squadre, caratterizzate dai rispettivi sponsor:

– Officine Costa con Barilani, D’Alterio Giuseppe, Luraghi Marco;

– Caccialanza con Regazzoni, Visconti, Viscusi;

– Banca Generali con Chiappella, Michelotti, Signorini Paolo;

– Laston Pavitel Group con Antonini, Campisi, Meroni;

Se vogliamo lasciar correre il ricordo sugli avvenimenti di un passato non poi così lontano, basta citare che nel 2015 trionfò Luca Viscusi, nel 2016 Gianluca Formicone, nel 2017 Giuseppe D’Alterio, nel 2018 Christian Andreani, nel 2019 Alfonso Nanni, con valletti Luca Viscusi e Giuliano Di Nicola, nel 2022 la coppia Pasquale e Giuseppe D’Alterio. L’attesa per quest’anno è ormai vibrante, percepibile nell’aria: avremo un altro grande nome ad arricchire il palmares della manifestazione oppure si dovrà annoverare la ripetizione di un recente successo? Occorre solo attendere le 18 di domenica 24 agosto per svelare l’enigma.