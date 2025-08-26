Cinema e lavoro, al via la nuova edizione del “Labour film festival”

Ventunesima edizione per il Labour Film Festival, la rassegna dedicata all’incontro tra cinema e lavoro promossa da Cisl e Acli Lombardia con il Cinema Rondinella, che quest’anno si terrà dal 1 settembre al 9 ottobre. Il primo nato in Italia e uno dei più importanti nel panorama europeo, apre, come di consueto, la stagione delle rassegne e dei festival del Cinema Rondinella.

I focus della ventunesima edizione sono molteplici, in particolare: l’esperienza del lavoro di relazione e della cura della persona, nelle scuole, negli ospedali, nelle carceri e con la disabilità; il rapporto tra produzione e impatto sull’ambiente; le lotte e le ingiustizie nel mondo del lavoro odierno. Il festival anche quest’anno ripropone la formula articolata su tre sezioni: Labour.Short, dedicata ai cortometraggi; Labour.Doc, ai documentari, e Labour.Film, i lungometraggi di fiction.

Un programma caratterizzato dall’indagine sulle molteplici relazioni tra l’uomo e il mondo del lavoro: lo sfruttamento dei giovani rider migranti in La storia di Souleymane di Boris Lojkine; il magmatico universo della cucina e della ristorazione di Aragoste a Manhattan di Alonso Ruizpalacios; vocazione e difficoltà del mestiere dell’insegnante in Guida pratica per insegnanti di Thomas Lilti; il complicato ruolo dell’agente carcerario in Sons di Gustav Moller; la dedizione incrollabile di un’infermiera che lavora in un ospedale sotto organico in L’ultimo turno di Petra Volpe.

Complessivamente, il programma prevede ben 17 giornate dedicate, 31 pellicole, 1 spettacolo teatrale e diverse serate speciali, con l’intervento di registi ed esperti: la serata dei “mestieri del cinema” caratterizzata dall’incontro con Maurizio Nichetti, autore del suo ultimo film AMICHE MAI e una masterclass sulla sua luminosa e innovativa carriera di regista e attore; l’incontro con i registi Silvia Luzi e Luca Bellino, autori del recente LUCE nonché in precedenza del bellissimo DELL’ARTE DELLA GUERRA, già proposto in una delle edizioni passate del LFF; l’incontro con Davide De Michelis, Alessandro Rocca e Vito Fiorino, autori ed interprete del documentario A NORD DI LAMPEDUSA, alla ricerca dei superstiti del drammaticamente celebre naufragio dell’ottobre del 2013, avvenuto al largo delle coste dell’isola siciliana; uno sguardo rivolto al passato con il racconto animato da Costantino Corbari e Massimo Romagnoli della storia del BZ 308, un quadrimotore tutto italiano costruito subito dopo la fine della seconda guerra mondiale, vanto degli operai della Breda aeronautica di Sesto San Giovanni. Arricchiscono il programma lo spettacolo teatrale E LI CHIAMANO RAGAZZI SPECIALI di e con Giambattista Anastasio e Alessandro Smorlesi, sul rapporto tra disabilità, diritti negati e lavoro e gli “Apericine al Labour”, tra degustazione, convivialità e territorio. Come di consueto chiuderà la rassegna il Labour Short Award, la serata dedicata ai corti con il Premio del Pubblico e il Premio della Giuria composta dai giovani studenti del “RondiZ Club.

Anche per l’edizione 2025 al fianco del Labour Film Festival importanti media partner come Avvenire, Il diario del lavoro, Il Segno, Radio Marconi, Conquiste del lavoro, Cisl Tv. Il costo del biglietto d’ingresso fino al 25 settembre è di 3,50 euro (nell’ambito di “Cinema Revolution”, per il cinema europeo); dal 25 settembre è di 5,00 euro per le proiezioni serali e 3,50 euro per quelle pomeridiane.

L’intera rassegna si svolge come sempre al Cinema Rondinella di Sesto San Giovanni, in via Matteotti 425, con il patrocinio di Europa Cinemas, e con la collaborazione del Circolo Acli San Clemente aps, di Lombardia Servizi, di FITEL Lombardia, di CRT FITEL Milano e di BiblioLavoro.

Il programma completo, aggiornamenti e schede di tutte le pellicole presentate saranno disponibili su www.cinemarondinella.it e nella sezione “Più informati – Spettacoli” del sito della Cisl Lombardia www.lombardia.cisl.it.